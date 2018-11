Giornata Internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: domani doppio appuntamento a Napoli (2)

- Il pomeriggio, alle 16,00 l'appuntamento si sposta a Via Verrotti (Vomero) per l'inaugurazione del murales realizzato dai ragazzi del Progetto Adolescenti "La città dei ragazzi" seguiti dalla Cooperativa La Locomotiva, risultato finale del percorso realizzato dagli adolescenti della V Municipalità. All'inaugurazione interverranno il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, l'assessore alle Politiche Sociali Roberta Gaeta, l'artista Jorit Agoch e Ilaria Cucchi, sorella di Stefano e protagonista ritratta in uno dei murales che lo street artist Jorit ha realizzato insieme ai ragazzi del Progetto Adolescenti. Sono stati proprio i ragazzi, protagonisti con Jorit di un workshop sulla street art, a scegliere i volti da rappresentare in modo da coinvolgere la comunità sui temi di giustizia, lavoro e pace. Il progetto è stato seguito anche dal tavolo interassessorile per la Street Art istituito nell'ambito del Patto per la creatività urbana adottato dal comune di Napoli. Con queste iniziative il comune di Napoli vuole tenere accesi i riflettori sui diritti dei minorenni, mettendo al centro la partecipazione di bambini e ragazzi in scelte e decisioni che riguardano la loro stessa vita. (Ren)