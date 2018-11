Napoli: rimosso il cuore sopra Porta Capuana. Borrelli (Verdi), liberato un monumento storico

- "L'installazione in occasione de il #CuorediNapoli posizionata su Porta Capuana, doveva essere rimossa al termine della kermesse nel 2017 e invece è stata abbandonata sino ad oggi. Dopo numerose segnalazioni da parte dei cittadini, preoccupati dopo i giorni di maltempo del mese scorso e dal gruppo dei Verdi finalmente si è proceduto alla rimozione dal monumento storico del cuore in pixel", ha dichiarato il consigliere regionale della Campania dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli che ha seguito le operazioni su Porta Capuana avvenute in mattinata. "Ringraziamo per la celerità dei lavori dopo le nostre segnalazioni. Porta Capuana è un monumento storico e come tale va curato evitando esposizioni a possibili incidenti che ne corromperebbero lo stato e la presenza di istallazioni temporanee che restano invece molto di più rispetto ai tempi prestabiliti e che possono diventare anche pericolose. Si coglie l'occasione anche per evidenziare l'importanza dell' utilissima sorveglianza da parte di molti cittadini sui siti storici. È bene che si abbia cura, tutti, del loro stato in un senso civico comune segnalando eventuali abusi e pericoli", ha concluso. (Ren)