Napoli: giovedì al Teatro Elicantropo va in scena "Ballerina", tratto da un racconto di Patricia Highsmith

- E' una dimensione ironica, surreale, dai risvolti decisamente noir, quella messa in scena dalla compagnia Idea/Azione nello spettacolo "Ballerina", liberamente tratto da un racconto di Patricia Highsmith, che debutterà, giovedì 22 novembre 2018 alle ore 21.00 (in replica fino a domenica 25) al Teatro Elicantropo di Napoli, per la regia di Iolanda Salvato. Presentato da Teatro Segreto, l'allestimento si avvale della presenza in scena degli interpreti Carlo di Maio, Sergio Cristofani, Davide Di Lecce, che daranno vita alla pièce nella scena a cura di Sebastiano Cimmino, con i costumi di Florin Shawarz e il disegno luci di Renato Esposito. La Ballerina in questione è un'inusuale elefantessa, che conduce nell'affascinante, quanto talvolta triste, mondo psicologico di un animale strappato ai suoi affetti e al suo habitat naturale. La tragedia della separazione dalla madre si trasforma in un incontro fortunato con un uomo buono, il mitico Steve, che la accompagnerà per un buon tragitto della sua vita, per ritrovarsi, poi, in un tragico finale, dove i buoni trionfano e i cattivi smarriscono la ragione. La messa in scena, in contrasto con la storia, si proietta, attraverso il racconto verbale e la musica dal vivo, nel mondo circense, in bilico fra favola e realtà. (segue) (Ren)