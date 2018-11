Imprese: Regione premia "Eccellenza artigiana", 60 nuovi riconoscimenti (2)

- Il conferimento del marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”, consiste in una pergamena personalizzata e in una targa da esporre al pubblico che attesta professionalità e perizia esecutiva dell’impresa artigiana che lo possiede, ma soprattutto è un segno distintivo che identifica le produzioni di qualità e ne garantisce l’origine, offre fiducia ai consumatori, comunica e distingue i prodotti sui mercati nazionali ed esteri. Le imprese possono inoltre partecipare al progetto regionale “Bottega scuola”, mettendo a disposizione la loro esperienza in un percorso formativo e lavorativo rivolto a giovani cui trasmettere conoscenze e capacità professionali: il progetto è stato recentemente rinnovato dalla Giunta regionale per il biennio 2019-2020, accentuando i temi della validazione delle competenze e dell’occupabilità dei giovani partecipanti. La pubblicazione del bando è attesa a inizio 2019. (Rep)