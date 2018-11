Campania: Beneduce (Fi), bocciatura legge autismo presa in giro per famiglie

- "Il risultato di due anni di lavoro alla fine si è trasformato in una presa in giro per le persone affette da disturbo dello spettro autistico e per le loro famiglie. Il testo di legge proposto dalla maggioranza era palesemente incostituzionale, ma i consiglieri e il presidente De Luca non hanno voluto sentire ragioni e hanno fatto passare la legge", ad intervenire è stata Flora Beneduce, consigliere regionale campano di Forza Italia che chiarisce che la legge approvata è il risultato dell'abbinamento di più testi e che le norme recepite dalla proposta a sua firma non sono state oggetto di impugnativa. "In Commissione sono arrivate tre proposte, tra cui la mia – ha specificato la consigliera - calata sulle persone affette da spettro autistico, sui bisogni di inclusione e sulla necessità di fare rete con famiglie ed associazioni. Nulla a che vedere con l'organizzazione dei servizi di neuropsichiatria e neurosviluppo. Siamo in una regione commissariata e lo sa bene il presidente De Luca che è anche Commissario ad Acta ed ha apposto la firma sulla legge conferendogli esecutività". "Dopo la bocciatura della Consulta, mi aspetto - ha aggiunto - che con lo stesso tempismo con cui i consiglieri regionali e De Luca, sono andati in giro per la Campania a rassicurare i cittadini sul grande risultato raggiunto, vadano in giro a spiegare che era tutto un bluff. Pur essendo firmataria della legge non ho mai preso parte ad alcuna passerella perché mi aspettavo la sentenza negativa" . "Quello che mi sconcerta – ha proseguito la consigliera – è che nell'atto di difesa della regione si specifica che la 'legge regionale era uno strumento per le future e libere determinazioni del Commissario ad acta'. Non avevano capito certamente questo i cittadini che da anni aspettano una norma che disciplini i percorsi di crescita dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, non solo per la parte sanitaria ma anche e soprattutto per l'inserimento sociale. Ancora una volta sono stati lasciati soli a fronteggiare situazioni serie e dolorose senza che nessuno paghi arroganza e incompetenza". "Ennesima legge fatta dalla maggioranza bocciata - ha concluso la Beneduce - a questo punto suggerisco al Presidente De Luca di munirsi di un buon ufficio legislativo così che eviti di esporre le leggi della Campania a severi procedimenti di costituzionalità". (Ren)