Regione: nuove misure di sostegno alle imprese piemontesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta ha inoltre approvato: su proposta degli assessori Francesco Balocco e Alberto Valmaggia, il parere positivo sulla compatibilità ambientale del progetto di adeguamento della diga sul torrente Anza a Ceppo Morelli (VC), presentato da Edison Spa; su proposta dell’assessore Augusto Ferrari, l’autorizzazione all’ATC del Piemonte Sud per l’utilizzo diretto di 500.000 euro per un intervento di manutenzione straordinaria sui fabbricati di edilizia residenziale ubicati nella frazione Spinetta Marengo di Alessandria; su proposta dell’assessore Giorgio Ferrero, la sospensione della caccia a cortunice e fagiano di monte nei comprensori alpini CN1 e CN2 a seguito della relazione tecnica sull’andamento dei prelievi; su proposta dell’assessora Gianna Pentenero, lo schema di protocollo d’intesa triennale tra Regione Piemonte, Ufficio scolastico regionale e Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio per la realizzazione di attività didattico-formative sull’educazione finanziaria rivolta alla scuole e alle agenzie formative piemontesi; su proposta dell’assessore Antonio Saitta, la nomina di Anna Guermani, della struttura complessa Anestesia e Rianimazione 2 dell’azienda Città della Salute e della Scienza di Torino, quale coordinatore regionale delle donazioni e dei prelievi fino al 31.7.2023. (Rep)