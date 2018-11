Rifiuti: Asia, a Napoli raccolta differenziata oltre 38%

- Nel mese di ottobre la percentuale di raccolta differenziata a Napoli ha superato il 38%. Lo si apprende da un comunicato dell'Azienda servizi di igiene ambientale. "Un valore storico per la città Napoli - si legge nella nota - ulteriormente straordinario se si pensa alle forti criticità che si stanno registrando in questi mesi in Campania, in riferimento alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti urbani sia differenziati che indifferenziati. Il risultato raggiunto conferma l'impegno di Asia e dei cittadini di Napoli nel voler proseguire sulla strada della raccolta differenziata"."Dai dati in possesso di Asia relativi alla raccolta differenziata nei vari quartieri di Napoli - prosegue la nota - si evince che il miglioramento percentuale di raccolta differenziata è stato pressoché uniforme e questo a dimostrazione della crescente consapevolezza dei cittadini nell'eseguire una corretta differenziazione dei rifiuti". "Asia, in questi anni, ha creduto fortemente nelle attività di comunicazione porta a porta e punti informativi, durante le quali operatori qualificati hanno illustrato con semplicità e con l'ausilio di materiale illustrativo, la corretta pratica per la raccolta differenziata sia in presenza del porta a porta che della raccolta stradale", conclude la nota. (Ren)