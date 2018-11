Napoli: appuntamenti al Comune per Giornata Internazionale diritti Infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 20 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza l'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli Roberta Gaeta promuoverà un doppio appuntamento dedicato ai giovani di Napoli, che ha la street art come tema della strategia educativa per coinvolgere i ragazzi. La mattina, alle 11,30 presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, presenterà la road map di un programma annuale di creatività urbana per il sociale: stiamo parlando di "#assafà" il primo festival di social street art a Napoli, che coinvolgerà ben 1700 tra bambini e ragazzi, guidati da 220 tra educatori e operatori sociali e verrà realizzato con INWARD Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana. Si tratta, dunque, di un maxi progetto della durata di un anno segnato, appunto, dalle Giornate Internazionali per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza 2018 e 2019, in cui bambini e adolescenti dei 26 laboratori di educativa territoriale diffusi sul territorio elaboreranno opere di street art a seguito della scelta di "valori", ossia parole-chiave attraverso le quali realizzeranno insieme a famosi artisti opere di street art su vaste superfici, arricchendo gli scenari urbani, ma anzitutto i cuori della gente. (segue) (Ren)