Sanità: Beneduce (FI): nessuna certezza sui tempi del Fascicolo sanitario elettronico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Niente da fare per il Fascicolo sanitario elettronico. Sul sito della Sanità Digitale la regione Campania, insieme ad Abruzzo, Basilicata e Calabria, risulta tra le amministrazioni che non si sono ancora dotate di uno strumento che consente di migliorare la qualità dell'assistenza riducendo notevolmente i costi per la spesa sanitaria" – interviene Flora Beneduce, consigliere regionale e responsabile del Dipartimento Sanità di Forza Italia che a dicembre scorso ha presentato una interrogazione sui tempi e le modalità di adozione del Fascicolo. "E' grave che a circa un anno di distanza, nonostante le rassicurazioni, non ci sono stati risultati – commenta Beneduce. Ancora più grave è che per conoscere lo stato della procedura ho dovuto risollecitare la Direzione Generale Tutela della Salute che segue in maniera ferrea la linea del silenzio". "Sarò costretta a ricorrere di nuovo al question time, unico strumento per ottenere una risposta, seppur quasi sempre vaga e in qualche caso anche senza fondamento" ha concluso Beneduce.(Ren)