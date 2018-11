Inceneritori: Borrelli (Verdi), la Lega ci negò aiuto durante l'emergenza rifiuti

- "Il ministro Salvini spera che con l'auspicata nuova emergenza rifiuti possa cavalcare una nuova rabbia sociale e raccogliere voti. Dimentica che quando abbiamo avuto una vera crisi dei rifiuti anni fa furono proprio i leghisti a negarci aiuto" . Così il consigliere dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "In Europa gli inceneritori non si costruiscono più. Ci si sta spostando su di un pensiero ambientale completamente diverso. Gli inceneritori sono un sistema obsoleto, ma comprendo che il ministro Salvini non sia un ambientalista e quindi si disinteressa a ciò. Se vuole davvero interessarsi alla Campania perchè non ci aiuta nella realizzazione dei siti di compostaggio che sono la vera impiantistica che serve alla regione? Perchè Salvini non usa il pugno duro per presidiare con le forze dell'ordine i siti della raccolta rifiuti oggetto negli ultimi mesi di gravi incendi di stampo doloso? Per ora tante chiacchiere, tanti proclami e zero fatti concreti" ha concluso Borrelli.(Ren)