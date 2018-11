Napoli: lunedì si inaugura nuovo polo per giovani ai Ventaglieri

- Lunedì, 19 novembre, alle ore 11, in Vico Sottomonte ai Ventaglieri angolo Vico Lepre, il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, insieme all'Assessore alle Politiche Giovanili e al Patrimonio Alessandra Clemente e al presidente della Municipalità 2 Francesco Chirico, inaugurerà un nuovo polo di attività per i giovani nato grazie alle progettualità dell'Assessorato ai Giovani, dell'Ats guidata dall'Associazione "Sagapó" e della sinergia con la comunità locale aggregatasi attorno alla richiesta di recupero di uno spazio "Sgarrupato". L'ex Ufficio Informagiovani, struttura di circa 130 mq chiuso dal 2005, è stato ristrutturato, rifunzionalizzato e viene riaperto al territorio grazie al progetto «ForK People to change» finanziato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, a cura dell'Associazione Sagapò insieme a Project Ahead, l'Associazione Microlab onlus, Meridonare, Informatici senza Frontiere onlus, Impact Hub, Make a Cube, Muni onlus. Il progetto prevede attività di sostegno all'auto-imprenditorialità e al lavoro autonomo, valorizzando la creatività dei giovani e la collaborazione e condivisione tra professionalità differenti. La realizzazione di iniziative imprenditoriali socialmente innovative sarà il presupposto per l'integrazione e il benessere economico per l'intera comunità territoriale e verrà avviata attraverso laboratori di Upcycling, Digital fabrication, robotica e riciclo creativo. (segue) (Ren)