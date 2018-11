Regione: Tajani, Cirio candidato del centrodestra alle elezioni regionali

- Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, ha lanciato la candidatura dell'europarlamentare Alberto Cirio alla presidenza della Regione nelle elezioni regionali, in programma a maggio. Lo ha fatto durante la manifestazione pro Tav organizzata questa mattina da Forza Italia a Torino, nella piazza davanti al Municipio. "Serve un centrodestra unito per tornare al governo della Regione. Serve Alberto Cirio - ha detto Tajani - . Alle prossime regionali vogliamo che il candidato presidente del centrodestra sia espressione di Forza Italia. Cirio ha esperienza regionale e europea: per questo abbiamo fatto il suo nome". (Rep)