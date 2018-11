Rifiuti: in Campania sequestri e sanzioni per oltre 76.500 euro da parte delle Forze dell'ordine

- Nel corso di un'operazione di controllo straordinario per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nei comuni campani di Acerra, Cardito, Castelvolturno, Lusciano, Mariglianella, Quarto e Succivo, sono state sequestrate quattro attività commerciali e imprenditoriali operanti nel settore dello stoccaggio e smaltimento rifiuti e contestate sanzioni amministrative per oltre 76.500 euro. Effettuati, inoltre, controlli su 46 persone, di cui 6 denunciate all'autorità giudiziaria e 8 sanzionate, e su 12 veicoli, di cui 2 sequestrati per trasporto illegale di rifiuti speciali e guida senza patente. In campo 35 equipaggi, per un totale di 82 unità, appartenenti al raggruppamento Campania dell'Esercito italiano unitamente a Polizia di Stato, Compagnia Carabinieri di Castello di Cisterna, Carabinieri Forestale, Guardia di Finanza e Reparto operativo radiomobile della Guardia di Finanza di Napoli, Polizia metropolitana, Polizia provinciale di Caserta, polizie locali dei comuni interessati, nonché al personale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale e dell'Ispettorato del lavoro. (segue) (Ren)