Ue: Ronghi (Sud Protagonista), progetto Franco-Tedesco parlamento comune e' antitesi unione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il progetto volto a creare un'assemblea parlamentare comune franco-tedesca fa emergere le reali intenzioni di Merkel e di Macron che vorrebbero un'Europa asservita a due padroni: Germania e Francia". E' quanto ha affermato il Segretario federale di Sud Protagonista, Salvatore Ronghi. "Il progetto di un futuro parlamento, composto da cinquanta parlamentari tedeschi e cinquanta francesi annunciato, domenica scorsa, attraverso un intervento sulle pagine del Parisien e del Tagesspiegel dai due Presidenti, è l'antitesi dell'Unione Europea, fondata sulla parità dei Paesi membri e sulla condivisione politica ed economia per lo sviluppo comune" – ha sottolineato Ronghi – per il quale "la crescita del fronte sovranista e conservatore e la vittoria alle elezioni europee del maggio 2019 sarà l'unico argine per fermare i propositi franco-tedeschi e per dare vita finalmente all'Europa dei Popoli, nella quale l'Italia, e particolarmente il Sud, potrà crescere e svilupparsi".(Ren)