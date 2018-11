Camera di Commercio: associazioni contro nuova Giunta

- Si è tenuta oggi la riunione per l’insediamento della Giunta della Camera di Commercio di Napoli. Le Associazioni Acen, Claai, Cna, Confartigianato, Confcommercio/Fit, Confesercenti, Fai, Unione Industriali Napoli hanno confermato la posizione di dissenso già espressa in occasione dell'elezione e dell'insediamento del presidente e del nuovo consiglio camerale. Riteniamo che il nuovo presidente sia espressione di organizzazioni non effettivamente rappresentative del tessuto imprenditoriale metropolitano. Coerentemente, pur avendone la possibilità, abbiamo ritenuto di dover rinunciare a far parte dell’organo di governo dell’ente camerale. Ribadiamo la piena fiducia nel positivo esito del ricorso presentato dalle nostre Associazioni al Consiglio di Stato.(Ren)