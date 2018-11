Salvini: Daniele (Pd), cultura e lavoro contro qualunquismo e xenofobia

- "Questa mattina, a Napoli, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, a margine dell'incontro in Prefettura, ha visitato il Vasto. Non sono mancate acclamazioni, come contestazioni, e non è mancata, soprattutto, la solita carrellata di luoghi comuni finalizzati alla propaganda, caratterizzati dal qualunquismo e dal più becero populismo". A dichiararlo il consigliere regionale del Partito democratico Gianluca Daniele, che aggiunge: "Sono fermamente convito che simili atteggiamenti possano essere contrastati solo con l'impegno e il coinvolgimento delle forze intellettuali e del lavoro, ed è per questo che faccio appello a queste realtà, che vivono e producono, a partire dal Vasto e in tutto il centro antico della città. Credo sinceramente – continua Daniele - che abbiano tutta la possibilità di poter esprimere una reale alternativa alle derive razziste e xenofobe, operando in termini di interculturalità e di attiva solidarietà tra tutte le comunità ospitate in questa parte significativa di Napoli. Si tratta, oggi, - ha concluso il consigliere - di operare per il rilancio o la costituzione di comitati veri animati da una forte volontà democratica e dalla capacità di esprimere contenuti di qualità".(Ren)