Regione: Molinari, più fondi europei per il Piemonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma è stato preparato dal Consiglio regionale con Aiccre e Iuse, l’Istituto universitario di studi europei. Prevede di modificare lo statuto dell'associazione, così che diventi soggetto giuridico in grado di partecipare a bandi europei. “L’Unione europea è una grande opportunità anche per creare valore aggiunto e quindi ricchezza e occupazione nel nostro territorio", ha aggiunto Molinari. L’introduzione dei lavori è stata del presidente del Consiglio, Nino Boeti, che è anche presidente dell’Aiccre: “Dobbiamo far capire che l’Ue ci è amica, non nemica”, ha sottolineato. (segue) (Rep)