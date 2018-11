Regione: Molinari, più fondi europei per il Piemonte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sul piano operativo – ha chiarito il segretario regionale dell’Associazione, Davide Rigallo – intendiamo offrire agli Enti territoriali un supporto informativo, formativo e, ove richiesto, di accompagnamento alla progettazione. Siamo consapevoli che si tratti di competenze non sempre facili da ottenere, che tuttavia non devono dare adito ad atteggiamenti di rassegnazione, inerzia o addirittura di rinuncia”. In quest’ottica il Consiglio regionale ha anche previsto quattro seminari sui fondi europei diretti e indiretti, che si terranno il prossimo 22 novembre a Vercelli, quindi il 17 gennaio a Cuneo, il 24 gennaio ad Alessandria e il 7 marzo a Torino. (segue) (Rep)