Napoli: Fico, sanità italiana è valore aggiunto su cui non bisogna arretrare

- "La sanità è uno di quei valori su cui non bisogna mai e poi mai arretrare. Avere una sanità che funziona significa rendere il territorio più sicuro e il cittadino più tranquillo". Lo ha dichiarato il presidente della Camera Roberto Fico, alla cerimonia per i 45 anni della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Federico II, che si è svolta questa mattina a Napoli. "La sanità è una delle funzioni più belle e democratiche che c'è nel nostro paese − ha proseguito Fico − Una sanità che cura tutti, che non fa distinzione di razza e di sesso. Questo è un grandissimo valore aggiunto del nostro paese". "Sappiamo quanto la politica abbia influenzato la sanità, quanto alcune cose non hanno funzionato. Spero che questo atteggiamento culturale cambi per liberare dei percorsi di merito", ha concluso il Presidente della Camera.(Ren)