Sorrento (Na): torna Chocoland, la fiera del cioccolato artigianale

- Sarà la piazza considerata il salotto della città ad ospitare la seconda edizione di "Sorrento Chocoland". Dopo il successo dello scorso anno, Piazza Veniero e Corso Italia diventeranno, infatti, la terra dei golosi da giovedì 22 a domenica 25 novembre 2018, coinvolgendo grandi e piccini nella fiera del cioccolato artigianale più importante del Sud Italia. Dinamica e ricca, la seconda edizione di Chocoland si articolerà a Sorrento tra laboratori artigianali, show cooking, animazione per bambini, corsi, spettacoli e degustazioni di ogni tipo di cioccolato, anche per vegani, liquirizia, frutta essiccata e specialità locali, insieme alle mascotte Gennarino il Cremino e Titina la Pralina. Gli espositori Provengono da tutta Italia le aziende presenti all'edizione sorrentina di Chocoland. Grande protagonista la Campania: tra gli altri, l'Antica Fabbrica di Cioccolato Gallucci Faibano dal 1890 e la Pasticceria Armando Scaturchio dal 1903, due marchi storici napoletani; l'Antica Cioccolateria Monaco di Caserta con i famosi choco-cuoppi e gli Antichi sapori dell'Irpinia della ditta Zuccardi con i suoi mustacciuoli e i taralli dolci. Dalla Toscana Le vie del cioccolato, da Viterbo l'azienda Piccole dolcezze, dalla Calabria la Cioccolateria Magna Grecia con le specialità al bergamotto, mentre dalla Sicilia non mancheranno cannoli, cassate e torroni. (segue) (Ren)