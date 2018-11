Rifiuti: Viglione (M5S), emergenza creata ad arte per riproporre inceneritori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le dichiarazioni del ministro Salvini sull’ipotesi di nuovi inceneritori in Campania sono gravissime. Chi in questi mesi ha messo a ferro e fuoco, nel vero senso della parola, gli impianti di stoccaggio sia pubblici che privati presenti sul nostro territorio aveva probabilmente questo come obiettivo finale. E cioè, inscenare ad arte un’emergenza per riproporre la via inceneritorista ai tanti cittadini esasperati da quanto sta accadendo sui nostri territori, illudendoli che solo mediante l’incenerimento si può risolvere il problema rifiuti. Ma così non è, e così non sarà”. E’ quanto ha scritto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e segretario della Commissione Ambiente in un post sulla sua pagina Facebook. “Sappiamo benissimo – ha aggiunto Viglione - che incenerire i rifiuti significa affossare le percentuali di raccolta differenziata che invece siamo chiamati a migliorare per non incorrere in ulteriori sanzioni da parte dell’Europa. Sappiamo benissimo che incenerire i rifiuti significa bruciare frazioni come carta e plastiche che per loro natura invece sono preziosissime per la filiera del riciclo. Sappiamo benissimo che bruciare rifiuti urbani non significa farli sparire ma trasformarli in polveri sottili, ceneri e fanghi che sonno altamente più dannosi per la salute oltre che costosi e più difficili da gestire. Sappiamo benissimo – ha concluso il consigliere regionale M5S - che la realizzazione di un inceneritore richiederebbe investimenti pubblici enormi che verrebbero in questo modo sottratti alla realizzazione della rete del compostaggio e alle strategie di riduzione a monte dei rifiuti, unici veri obiettivi da perseguire per una corretta gestione dei rifiuti. Per questi motivi, e tanti altri ancora, siamo pronti a dare battaglia contro qualsiasi ipotesi di costruzione di nuovi inceneritori in Campania”.(Ren)