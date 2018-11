Occupazione: a Biella approda per la prima volta IoLavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non posso che esprimere soddisfazione – dichiara Gianna Pentenero, assessora al Lavoro e formazione professionale della Regione Piemonte – per l'approdo di IoLavoro per la prima volta a Biella, nell’ambito del Salone Wooooow! Mi auguro che anche in una provincia come quella di Biella, che ha visto negli ultimi due anni migliorare i principali indicatori relativi al mercato del lavoro, la job fair si confermi un utile strumento di incontro tra domanda e offerta di impiego, contribuendo a mettere a disposizione di giovani, e non solo, tutte le opportunità di lavoro e formazione presenti sul territorio”. (segue) (Rep)