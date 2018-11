Occupazione: a Biella approda per la prima volta IoLavoro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questo momento di grande e, alle volte, dispersiva informazione, queste giornate sono una grande opportunità per i giovani, ma non solo, che potranno trovare il 23 e il 24 novembre tutto ciò che può essere di aiuto al loro orientamento e alla pianificazione del loro futuro", dichiara Francesca Salivotti, assessora alle politiche giovanili del comune di Biella. "Infatti, grazie al lavoro congiunto di più realtà, pubbliche e private, si è arrivati a offrire un aiuto concreto a tutte le persone che cercano lavoro - aggiunge Francesca Salivotti - con uno sguardo rivolto soprattutto ai giovani che devono progettare il proprio futuro in coerenza con le loro aspirazioni ma anche con la consapevolezza di ciò che il mercato offre. Ringrazio tutti gli attori che in uno spirito di vera e piena collaborazione hanno permesso la realizzazione di questo straordinario evento." (Rep)