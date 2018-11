Napoli: lunedì si inaugura nuovo polo per giovani ai Ventaglieri (2)

- Il progetto è pensato per promuovere il confronto tra giovani in diverse condizioni sociali attraverso uno scambio multisettoriale guidato da esperti di co-progettazione e co-working. Le attività di "Fork" saranno in sinergia anche con le attività proposte e realizzate dalla rete territoriale dello "Sgarrupato" che da anni rivendicava la riqualificazione dello spazio "Ex informagiovani" abbandonato e si svolgeranno anche in un altro spazio per i giovani, il centro giovanile Eta Beta. Una rete nata dal basso che si è strutturata come organizzazione di volontariato e che proporrà una fitta programmazione di iniziative culturali e di sportelli, dall'orientamento al lavoro al diritto all'abitare. Un fitto lavoro di relazioni e azioni positive portato avanti con il contributo delle Consigliere Municipali Angela Parlato e Bianca Verde che ha permesso di annullare le distanze fra istituzioni, residenti e privato sociale, ha rafforzato il senso di comunità di un'area con grande fermento culturale della nostra area e che necessità di forti e continue iniziative di inclusione sociale e valorizzazione soprattutto delle fasce giovanili. (Ren)