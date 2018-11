Napoli: studentessa del Villari morsa da cane poliziotto, domani corteo di protesta

- Un corteo di protesta si muoverà domani dal Liceo Pasquale Villari di Napoli per solidarizzare con una studentessa del corso linguistico, aggredita da un cane poliziotto nel corso di un controllo antidroga all’esterno della scuola. “Stavo entrando e sulle scale sono passata accanto a un poliziotto che teneva un pastore tedesco al guinzaglio – ha raccontato la studentessa 15enne della terza D – quando il cane mi ha morso alla coscia destra. Ho mantenuto la calma e ha lasciato la presa, ma il poliziotto non si è scusato, si è limitato a tirarlo per il guinzaglio e si è allontanato come se niente fosse. Per fortuna indossavo i jeans, che i denti del cane hanno bucato provocandomi una ecchimosi. Posso mostrare la foto scattata quel giorno”. I rappresentanti di istituto hanno deciso di organizzare un corteo, domani mattina, alla vigilia della Giornata internazionale dello studente che si terrà sabato 17 novembre in tutto il mondo, che prenderà le mosse da via Rimini per raggiungere il vicino Liceo Garibaldi e unirsi ad altri studenti. “L’episodio risale a due settimane fa, adesso lo spavento è passato ma è rimasta la rabbia di non aver protestato con quell’agente e, soprattutto, la delusione per non aver ricevuto le scuse che ritengo mi spettassero di diritto, visto che non avevo fatto niente di male” ha aggiunto la studentessa.(Ren)