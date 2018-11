Regione: Molinari, più fondi europei per il Piemonte

- E' stato presentato oggi, in Regione, il programma per il 2019 dell’Aiccre, associazione italiana per il consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, che prevede una profonda azione di informazione, sensibilizzazione e aiuto pratico per la partecipazione ai bandi. "L'associazione diventerà il braccio operativo piemontese per migliorare la partecipazione ai bandi Ue degli enti pubblici e locali: aumentare la capacità degli Enti locali e delle aziende private della nostra regione di ottenere finanziamenti deve essere una priorità", ha detto oggi Gabriele Molinari, consigliere regionale delegato dell’ufficio di presidenza all'Aiccre. (segue) (Rep)