Napoli: Fico, Salvini non dica a de Magistris di mangiarsi i rifiuti. No a nuovi inceneritori in Campania

Roma, 16 nov 12:00 - (Agenzia Nova) - "Non mi piace che si arrivi qui e si dica al sindaco di Napoli di mangiarsi i rifiuti. Nessuno parla così al sindaco della capitale del Sud Italia e città fondamentale del Mediterraneo. Da questo punto di vista nessuno passa". Così il Presidente della Camera Roberto Fico, a margine della cerimonia per celebrare i 45 anni della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Napoli Federico II, si è espresso in merito alle dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenuto ieri a seguito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica da lui presieduto in Prefettura a Napoli. (segue) (Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - "Non mi piace che si arrivi qui e si dica al sindaco di Napoli di mangiarsi i rifiuti. Nessuno parla così al sindaco della capitale del Sud Italia e città fondamentale del Mediterraneo. Da questo punto di vista nessuno passa". Così il Presidente della Camera Roberto Fico, a margine della cerimonia per celebrare i 45 anni della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Napoli Federico II, si è espresso in merito alle dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenuto ieri a seguito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica da lui presieduto in Prefettura a Napoli. (segue) (Ren)