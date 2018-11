Occupazione: a Biella approda per la prima volta IoLavoro

- Arriva a Biella la prima edizione locale di IoLavoro, la più grande job fair italiana. Si terrà venerdì 23 novembre presso Città Studi, in corso Giuseppe Pella 2, dalle ore 10 alle 18. Alla manifestazione dedicata al matching domanda-offerta di lavoro saranno presenti 42 aziende e agenzie per il lavoro del territorio, gli stand dei servizi pubblici per l’impiego e delle istituzioni. Sono in programma inoltre workshop e laboratori di preselezione per comprendere meglio come affrontare un colloquio di lavoro. La manifestazione è promossa dall'assessorato al Lavoro della Regione Piemonte e co-organizzata con WoooooW, realizzata da Agenzia Piemonte Lavoro in collaborazione con Città di Biella Assessorato alle Politiche Giovanili, Unione Industriale Biellese, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Camera di Commercio di Biella e Vercelli e CNA e con il patrocinio della Provincia di Biella. (segue) (Rep)