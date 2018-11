Occupazione: a Biella approda per la prima volta IoLavoro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con la prima edizione biellese di IoLavoro – ha dichiarato Claudio Spadon, direttore Agenzia Piemonte Lavoro – si concretizza un’occasione importante per promuovere l’incontro domanda offerta con le aziende del territorio in cerca di personale, con la partecipazione di 42 aziende e agenzie per il lavoro. Si valorizzano in questo modo le buone relazioni di rete del Centro per l’impiego di Biella con le imprese e i servizi del territorio. Tra i vari servizi si offre l’occasione di poter accedere a un confronto diretto con i selezionatori delle aziende partecipando a laboratori di assessment, una modalità utile e innovativa per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro”. (segue) (Rep)