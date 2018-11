Napoli: domani Congresso cittadino dei Verdi

- Si terrà questo sabato mattina, presso la sala riunione del Gran Caffè Gambrinus alle ore 10, l'assemblea cittadina dei Verdi per l'elezione dei due co-portavoce cittadini e l'assemblea provinciale per eleggere i delegati al Congresso Nazionale, il candidato per la mozione un nuovo inizio dei Verdi è Marco Gaudini. Durante l'assemblea saranno presentati due importanti progetti dei Verdi: il primo è "Un albero per la vita", già avviato nella I municipalità e che ha visto la piantumazione di circa 60 alberi in luoghi pubblici, da parte dei cittadini. Ora si vuole esportare il modello anche alle altre municipalità. Il secondo progetto riguarda la volontà dei Verdi di donare 100 alberi alla città di Napoli, la richiesta è stata già presentata all'amministrazione comunale, si attendono risposte. "Vorremo piantare questi alberi nell'area verde ai Camaldoli riaperta ieri al pubblico, in via Orsolona ai Guantai. Non è una semplice donazione ma un simbolo di cura per la città, dopo i danni del maltempo, e un desiderio di contribuire al mantenimento degli spazi pubblici" dichiarano i Verdi.(Ren)