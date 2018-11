Innovazione: strumenti a sostegno delle imprese a cura di Campania Digital Hub (2)

- Confindustria e Mise illustreranno, inoltre, le modalità di partecipazione al bando a sostegno degli “Accordi per l’innovazione” per progetti di R&S di imprese e organismi di ricerca nelle Aree Tecnologiche “Fabbrica Intelligente”, “Agrifood” e “Scienze della Vita” (apertura 27 novembre). Le risorse stanziate per il Bando sono pari a 395.678.000 euro. Introdurranno i lavori dell’incontro il Presidente di Unione Industriali Napoli, Vito Grassi, e il Presidente di Campania Dih, Luigi Nicolais. Seguiranno gli interventi del Direttore Campania, Sergio De Luca (“Le attività del Campania Dih”), del Consigliere di Campania Dih, Edoardo Imperiale (“Il premio Campania Dih”), di Nicoletta Amodio dell’Area Politiche industriali di Confindustria (“Il sistema di finanza per la R&I”), di Giovanna Pelliccione del Ministero dello Sviluppo economico e Pierpaolo Proietti del Mediocredito Centrale (“Nuove agevolazioni per progetti di R&I”) e di Simona Dotti dell'Area Politiche industriali di Confindustria ("Domanda pubblica come leva di innovazione"). (Ren)