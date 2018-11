Rifiuti: studio di fattibilità per la realizzazione di due Ecodistretti a Napoli

- Approvato in giunta comunale lo studio di fattibilità redatto da ASIA per la realizzazione di due Ecodistretti a Napoli utili per la gestione della raccolta differenziata. Si tratta di piccoli siti multifunzionali per la selezione di carta, cartone, alluminio, vetro, plastica e ingombranti. "In pratica delle super isole ecologiche – ha dichiarato l'Assessore all'Ambiente del Giudice – che avranno la capacità di rende più efficiente la raccolta differenziata in città potenziando la selezione del multimateriale puntando sempre di più alla qualità delle frazioni separate".(Ren)