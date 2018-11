Regione: nuove misure di sostegno alle imprese piemontesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale si è riunita oggi a Palazzo Lascaris, coordinata dal vicepresidente Aldo Reschigna. Si è discusso in particolare di sostegno alle imprese piemontesi e criteri per l’applicazione della legge sul riuso del suolo. Come proposto dall’assessora Giuseppina De Santis, all’interno del programma per le attività produttive 2018-2020 verrà attivata una nuova misura per sostenere il sistema di garanzie per l’accesso al credito delle piccole e medie imprese piemontesi tramite l’integrazione dei fondi rischi dei Confidi. La misura, finanziata con 7 milioni di euro, prevede l’obbligo per i Confidi destinatari delle risorse da imputare ai propri fondi rischi di concedere nuove garanzie alle pmi a condizioni economiche più vantaggiose e a fronte di finanziamenti destinati a promuoverne il consolidamento e lo sviluppo. E’ stato anche deciso di destinare 290.000 euro per contribuire alla partecipazione delle imprese artigiane a fiere ed esposizioni di carattere nazionale e internazionale durante il 2019, e di integrare con 45.000 euro le risorse (250.000 euro) stanziate per lo stesso scopo per quanto riguarda il 2018. (segue) (Rep)