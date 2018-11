Rifiuti: in Campania sequestri e sanzioni per oltre 76.500 euro da parte delle Forze dell'ordine (2)

- In particolare, nel comune di Acerra, sono state sottoposte a sequestro due grandi aziende di stoccaggio e smaltimento rifiuti, per illecita gestione di rifiuti. Una di queste gestiva, senza regolare autorizzazione, rifiuti di tipo pericolosi e tossici impropriamente miscelati con rifiuti di altro tipo. I risultati dell'attività di controllo sono frutto della modalità operativa di contrasto, promossa dall'Incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi nella regione Campania Gerlando Iorio, basata su azioni coordinate di Esercito, Forze dell'ordine e Polizie locali, per il controllo delle aree della Terra dei Fuochi dove hanno sede siti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. (Ren)