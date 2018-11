Sorrento (Na): torna Chocoland, la fiera del cioccolato artigianale (3)

- Piazza Veniero sarà un altro fulcro dell'intrattenimento goloso: venerdì alle 18:00, sabato alle 11:00 e domenica alle 12:00 e alle 18:00 spettacoli per bambini, mentre Sorrento Folk e Tarantella Sorrento allieteranno la serata del 23 novembre alle 21:00 e i Four Notes quella del 24 novembre sempre alle 21:00 con un viaggio musicale dagli anni '40 ad oggi. Venerdì 23 novembre presso la Sala consiliare del Comune di Sorrento si terrà, inoltre, un seminario intitolato "Chocolate Day. Il cioccolato tra palato e salute" durante il quale interverranno il cardiologo Costantino Astarita sul tema "L'impatto del cioccolato sul sistema cardiovascolare"; lo specialista di medicina interna Gaetano Zuppetta su "Il cioccolato tra gusto e salute"; l'esperto di cacao e cioccolato, referente del gruppo Unigra Giuseppe Nobile sugli utilizzi del cacao; e il direttore della Gazzetta dei sapori nonché moderatore Roberto Esse. A seguire la presentazione del libro "Il mio sì al Signore" di Don Francesco Cristofaro. L'evento, organizzato dall'associazione D2 eventi, è patrocinato dal Comune di Sorrento e dalla Fondazione Sorrento. “Siamo contenti di ospitare per la seconda volta Chocoland nella nostra città - dichiara l'Assessore Massimo Coppola - Siamo sicuri che sarà un grande successo come lo scorso anno. Grazie al variegato format di Chocoland coinvolgeremo adulti e bambini, per un weekend all'insegna del cioccolato e del divertimento”. Con le dirette facebook di Cioccolativù condotte da Lino D’Angiò e con i live della web tv Netnapoli sarà, infine, possibile seguire l'iniziativa passo dopo passo. (Ren)