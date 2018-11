Dl dignità: Unione Industriali Napoli, incontro su flessibilità nel lavoro

- “Somministrazione di lavoro e flessibilità dopo il decreto dignità. Agenzie per il lavoro e aziende. Strumenti, servizi, sinergie”. Su questa tematica si svilupperà l’incontro promosso da Assolavoro (Associazione nazionale delle Agenzie per il lavoro) con Unione Industriali Napoli, in programma mercoledì 21 novembre con inizio alle ore 15.30 presso la sede dell’Associazione imprenditoriale napoletana (piazza dei Martiri 58, Napoli). Dopo i saluti del Vice presidente di Unione Industriali Napoli, Maurizio Capotorto, sono previsti gli interventi del Vice Presidente di Assolavoro, Riccardo Barberis, del Direttore del Coordinamento metropolitano Inps di Napoli, Roberto Bafundi, del Professore di Diritto del lavoro dell’Università Federico II di Napoli, Raffaele De Luca Tamajo, dell’Assessore alle Risorse umane e al Lavoro della Regione Campania, Sonia Palmeri. Durante il convegno, i cui lavori saranno moderati dal Direttore Generale di Assolavoro, Agostino Di Maio, sarà diffuso il volume “Agenzie per il lavoro e aziende. Strumenti, servizi, sinergie”, curato da Assolavoro.(Ren)