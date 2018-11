Salvini a Napoli: Borrelli (Verdi), 5 nuovi inceneritori? Proposta assurda e antieconomica. Servono siti di compostaggio e raccolta differenziata

- "Il Ministro Salvini ha annunciato di voler realizzare 5 inceneritori in Campania. Uno in ogni provincia. A parte il fatto che non servirebbero e sarebbero antieconomici - ha dichiarato il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli - si tratta di una proposta inefficace e anche assurda". "Nel precedente piano del presidente Caldoro - ha ricordato Borrelli - ne erano previsti 3. Tra cui uno a Napoli e uno a Giugliano. Sono stati eliminati dal piano perchè super dispendiosi e oramai superati". "Serve invece realizzare gli impianti di compostaggio - ha continuato Borrelli - che stiamo sostenendo con determinazione per smaltire la frazione umida del rifiuto. Oggi le tasse per lo smaltimento sono altissime proprio perchè non ci sono impianti e questo materiale viene portato fuori regione. La Campania negli ultimi anni ha superato ampiamente il 51% nella raccolta differenziata e per completare il ciclo serve una spinta per realizzare impianti di compostaggio. Se il Ministro vuole aiutarci può farlo, sostenendo una linea che abbia attenzione per l'ambiente e per il riciclo invece di fare proposte surreali. Che senso avrebbe infatti realizzare un inceneritore a Benevento e Avellino?". "Infine vogliamo ricordare al leader della Lega che la Terra dei Fuochi è frutto del patto scellerato e criminale tra imprenditori del nord e camorra del sud. Un patto che si ripropone ogni volta che bisogna realizzare impianti al sud e in Campania per alimentare emergenze e disastri ambientali. Se il Ministro si impegnerà nella lotta vera alla camorra e alla corruzione non ci sarà nessuna crisi", ha concluso Borrelli. (Ren)