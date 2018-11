Capodimonte: on air la sesta puntata sul Museo e il Real Bosco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' giunta a metà del suo percorso “Radio Capodimonte”, il primo progetto di una radio museale nato da un accordo tra il Museo e Real Bosco di Capodimonte con il Master in Radiofonia dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (giunto alla quinta edizione) e l'associazione Campania Music Commission con il sostegno dell'azienda Tecno srl e la collaborazione dell'associazione Amici di Capodimonte onlus. Nella sesta puntata in onda domani venerdì 16 novembre (dalle ore 15.00 alle 16.00) su Run Radio e ascoltabile dalle ore 16.00 sul sito http://www.museocapodimonte.beniculturali.it/radio-capodimonte/, il direttore Sylvain Bellenger ci parlerà dell'importanza dei giardini storici, Maia Confalone (associazione Progetto Museo) ci illustrerà una visita guidata molto speciale Un Bosco Reale per tutti per visitatori affetti da autismo e, infine, il musicista Stefano Gargiulo racconta le emozioni che ha provato nel musicare un capolavoro come la Parabola dei Ciechi di Pieter Bruegel Il Vecchio. Infine, l’immancabile appuntamento con l’agenda degli appuntamenti e tanta tanta buona musica. Le interviste e la realizzazione del programma è affidata agli studenti del Master in Radiofonia del Suor Orsola Benincasa di Napoli (Rosanna Astengo, Riccardo Capecci, Angela Chiapperini, Mario De Martino, Marialaura Garripoli, Alfonso Palumbo, Anna Perrone, Davide Pinto, Marcello Polverino, Aniello Sergio) in collaborazione con Run Radio e l'ufficio stampa del Museo e Real Bosco di Capodimonte. L'identità sonora di Radio Capodimonte è generalista, con sfumature jazz e soul senza tralasciare le sue radici napoletane.(Ren)