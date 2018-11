Napoli: nuova ispezione carabinieri a ospedale Don Bosco dopo caso formiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre - ha continuato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli - è palese la gestione in mano alla criminalità del parcheggio dell'ospedale che è stato anche recentemente sequestrato dalla magistratura e che oggi è totalmente in mano alla criminalità con diversi parcheggiatori abusivi che operano all'interno. Per non parlare del bar e ristorazione all'interno dell'ospedale. Nel 2014 furono tra le aziende sequestrate nell'ambito dell'operazione contro il clan Contini. Le società, secondo gli inquirenti, erano appunto riferibili a un affiliato al clan Contini: Giuseppe de Rosa, arrestato sia per la partecipazione al sodalizio criminale che in relazione al suo coinvolgimento in gravissimi episodi di usura ed estorsione. E' incredibile tra l'altro che un ristorante si trovi all'interno di un pronto soccorso creando gravi disagi a utenti e personale. Noi proponiamo ancora una volta che all'interno dei pronto soccorso napoletani arrivino dei presidi fissi di Polizia e che in particolare ci sia un presidio militare nel parcheggio dell'ospedale Don Bosco circondato da ambienti crimianali e delinquenziali. Non basta fare pulizia all'interno dell'ospedale, bisogna farla anche fuori". (Ren)