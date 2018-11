Università: Reschigna e Cerutti, la Regione garantirà tutte le borse di studio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo senso - continuano gli assessori Reschigna e Cerutti - la Regione risparmierà delle risorse che verranno impegnate in altri settori chiave della politica regionale. Stiano tranquilli i 5 stelle, si preoccupino piuttosto di fare in modo che il loro governo garantisca gli stanziamenti per la scuola e l’università, temi di cui il governo Conte sembra essersi dimenticato”. (Rep)