Rifiuti: Salvini, sindaco di Napoli non vuole termovalorizzatori? Se li mangi i rifiuti

- "Il sindaco di Napoli non vuole termovalorizzatori? Se li mangi i rifiuti. C'è di mezzo la salute dei bambini, se gli amministratori non vogliono gli strumenti per smaltire i rifiuti si può anche imporre dall'alto". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a Napoli. (Ren)