Ambiente: Manzo (M5s), bonifica e riqualificazione del fiume Sarno nostra priorità (2)

- "L'opera di bonifica e riqualificazione del fiume Sarno è una priorità del Movimento 5 Stelle. Da anni, in Regione stiamo facendo pressing sulla necessità di riorganizzare i termini e le linee guida del Grande Progetto Sarno – ha sottolineato la deputata Villani - A nostro avviso è un Progetto che risulta lontano dalle esigenze dei territori e pieno di troppe incognite". "Insieme agli altri colleghi del Movimento 5 Stelle in Parlamento - hanno aggiunto nella nota congiunta - abbiamo più volte avuto modo di confrontarci con il Ministro e con il sottosegretario Salvatore Micillo sulla necessità di intervenire subito sulla questione. Continueremo la nostra battaglia di civiltà, necessaria a ridare alle popolazioni che vivono la Valle del Sarno tra disagi e rischi da inquinamento da oltre 30 anni e non ci fermeremo fino a quando non sarà garantito un progetto di bonifica e riqualificazione trasparente, vero e fattibile in tempi certi". (Ren)