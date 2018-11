Rifiuti: Cirielli (FdI), il comune di Torre del Greco va commissariato. Interrogazione al ministro Costa

- "Il Comune di Torre del Greco va commissariato per grave violazione di legge in materia di sicurezza ambientale e sanitaria". A chiederlo è stato Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei deputati e parlamentare di Fdi, annunciando un'interrogazione al ministro dell'Ambiente Sergio Costa sull'emergenza rifiuti nel comune del Napoletano. "È inaccettabile che gli abitanti di Torre del Greco siano sommersi da giorni di rifiuti. C'è una responsabilità politica e amministrativa da parte dell'amministrazione locale. Chiederò al ministro Costa di attivare tutte le procedure di legge per garantire la salute dei cittadini di Torre Del Greco", ha concluso Cirielli. (Ren)