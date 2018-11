Dl sicurezza: Salvini, Mijatovic parla a vanvera. No lezioni da Strasburgo

- "Il commissario Ue parla a vanvera. Si occupasse del suo Paese e non rompesse le palle al Governo italiano". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica nella Prefettura di Napoli, commentando le critiche mosse al Dl sicurezza dal commissario dei diritti umani del Consiglio d’Europa, Dunja Mijatovic. "Non vogliamo più lezioni da Strasburgo", ha aggiunto Salvini. (Ren)