Salvini: Ronghi (Sp), vicepremier ponga emergenza ambientale Campania al Governo

- "Finalmente! Apprezzo la posizione del vice premier Salvini che, contrariamente ad altri esponenti di questo Governo, la dice tutta e chiara sulla situazione drammatica della Regione Campania sull'inquinamento ambientale e sulle mancate bonifiche". Lo ha affermato il segretario federale di "Sud Protagonista", Salvatore Ronghi, che ha aggiunto: "Dopo aver acquisito la consapevolezza del disastro ambientale, che colpisce la salute dei cittadini della Campania ma anche l'economia della nostra regione, dato che, a causa di esso, gli investitori si allontanano ed il sistema agroalimentare, boicottato sui maggiori mercati europei, è in crisi, ci aspettiamo da Salvini che ponga la questione all'interno del Governo e faccia partire il piano straordinario per il risanamento ambientale, come richiesto, in tutte le sedi, dal nostro Movimento". (Ren)