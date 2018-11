Infrastrutture: illuminazione pubblica, 10 milioni dalla Regione per i Comuni piemontesi (2)

- L’assessora regionale all'innovazione, Giuseppina De Santis, ricorda che sono già stati erogati oltre 113 milioni in forma di agevolazione a enti pubblici e imprese nell’ambito dei finanziamenti europei per l’energia. "Le risorse del Por Fesr messe a bando per questo nuovo provvedimento - commenta - andranno a finanziare interventi dimostrativi che dovranno assumere forte rilevanza in termini di riproducibilità e visibilità, dando la possibilità anche ai comuni più piccoli di potervi accedere". Le domande si raccolgono dal prossimo 29 novembre e il bando rimarrà aperto, con modalità a sportello, fino al 29 maggio 2019. Maggiori info su www.regione.piemonte.it/energia (Rep)