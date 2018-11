Salvini a Napoli: de Magistris, la risposta all'emergenza rifiuti non è il termovalorizzatore

- Rispondendo all'allarme lanciato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, che oggi nel corso della conferenza stampa tenuta a Napoli ha messo in guardia circa una prossima emergenza in Campania legata allo smaltimento dei rifiuti, il sindaco del capoluogo campano, Luigi de Magistris, ha affermato: "Sì il nostro ciclo dei rifiuti è precario, ma la risposta non è il termovalorizzatore". (Ren)