Infrastrutture: assessore Balocco su Terzo valico, preoccupato dai ritardi dei finanziamenti governativi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova linea ferroviaria veloce ad alta capacità (53 chilometri di cui 37 in galleria: il tunnel ferroviario più lungo d'Italia) collegherà Genova a Milano, permettendo un migliore trasporto delle merci dal Mediterraneo al nord Europa. "Abbiamo visto un cantiere diffuso e ben organizzato - ha dichiarato la presidente Conticelli - con un altissimo livello di attenzione alla sostenibilità ambientale". All'incontro erano presenti: il Commissario di governo per il Terzo valico, Iolanda Romano, l'amministratore straordinario e il direttore generale del consorzio Cociv, Marco Rettighierim e Nicola Meistro, il responsabile Rfi per il Terzo valico, Mariano Cocchetti, Claudio Cofano presidente dell'Osservatorio ambientale ed alcuni rappresentanti sindacali. (segue) (Rep)