Napoli: Salvini, preoccupazione per Terra dei fuochi. Chiederò commissariamento Ato

- "Sono preoccupato per la situazione Terra dei fuochi. Tra qualche mese si rischia un'emergenza sociale, ambientale e sanitaria di livello mondiali. Gli amministratori non hanno fatto niente in questi anni, a cominciare dai regionali che non hanno provveduto alla programmazione. Chiederò il commissariamento degli Ato. Serve un termovalorizzatore per ogni provincia". Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica nella Prefettura di Napoli. "Nuove tecnologie - ha spiegato il vicepremier - hanno provato che non c'è impatto sulla salute. L'impatto sulla salute lo hanno i roghi". "In Campania - ha aggiunto - la salute dei cittadini è a rischio come in nessun'altra regione italiana". "Quest'anno - ha continuato - sono state sigillate 200 aziende su 370 controllate. Questo è un sistema che coinvolge tanti, a cominciare dalla camorra". "La camorra - ha sottolineato il ministro - fa business su immigrazione, droga, racket e rifiuti. La Camorra fa i quattrini perché gli amministratori non fanno niente". "Sono soddisfatto per il lavoro sull'ordine pubblico - ha aggiunto -, ma sui rifiuti sono preoccupato e tornerò lunedì". (Ren)