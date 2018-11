Fca, Fiom: ancora cassa integrazione a Pratola Serra

- "Nell'incontro tra Rsa della Fiom e Fca di Pratola Serra (Av), tenutosi ieri, l'azienda ha presentato il programma produttivo per il mese di dicembre. Nell'ultimo mese dell'anno, gli impianti saranno attivi per soli quattro giorni, le restanti giornate saranno coperte da cassa integrazione ordinaria e chiusure collettive. La pesante crisi abbattutasi su Pratola Serra, dovuta alla crisi dei propulsori diesel, continua a penalizzare i lavoratori che vivono da tempo questa condizione di incertezza. Nessun programma di riconversione è stato presentato da Fca, che continua ad accumulare ritardo sul tema dell'innovazione. In occasione del prossimo incontro di fine novembre, chiediamo che da Fca giungano le risposte sul piano industriale a partire dai nuovi modelli di propulsori capaci di garantire la piena occupazione dello stabilimento di Pratola Serra". Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Michele De Palma, segretario nazionale Fiom e Giuseppe Morsa segretario generale Fiom Avellino. (Ren)